Naam van terreurverdachte Jimmy F. komt voor op internetfora over Syrië

ZEVENBERGEN - Het lijkt erop dat de 22-jarige Jimmy F. geïnteresseerd is in het conflict in Syrië. Zijn naam komt in ieder geval in 2015 en 2016 diverse keren voor op westerse internetfora over dat onderwerp. Jimmy F. werd in verband met terreurdreiging in de nacht van woensdag op donderdag aangehouden in de woning van zijn ouders in Zevenbergen.

Op de fora noemen andere mensen meerdere keren zijn naam. Ook is één keer het volledige adres genoemd van F.. Tot twee keer toe wordt een foto van hem gedeeld.



Op zeker één openbare website plaatste Jimmy F. zelf een bericht over Syrië. Hij verbaast zich daarin over het feit dat Syrische strijdkrachten erin slaagden om een klein stuk land in het zuidoosten van Syrië in handen te houden, hoewel ze helemaal omsingeld waren.



Intenties

Uit niets van de berichten die Omroep Brabant heeft gezien, komt naar voren dat hij extremistische ideeën of plannen had. Zijn intenties zijn niet duidelijk.



F. zou een dreigend bericht hebben gestuurd over een aanslag in de Rotterdamse Maasilo. Daarbij werden specifiek het tijdstip en de naam van de Amerikaanse band Allah-Las, die in de Maassilo zou optreden, genoemd. Het optreden werd woensdagavond afgelast.



Volgens de buren zat F. vaak achter de computer. 'Urenlang', aldus een van de omwonenden. Hij zou een 'rustige en pientere' jongen zijn.