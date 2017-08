Antipestcursus moet kinderen sterker maken voor de middelbare school

OUDENBOSCH - Een cijfer waar je van schrikt. Eén op de vijf kinderen wordt gepest. Dus dat betekent dat in iedere klas wel een paar kinderen kunnen zitten die de pineut zijn. De training ‘Plezier op school’ zorgt ervoor dat kinderen die naar de brugklas gaan sterker in hun schoenen staan.

In het jeugdhonk van jeugdcircus Don Bosco, in de schaduw van de Oudenbossche basiliek, zitten acht kinderen in een kringetje. Vijf meisjes en drie jongens, die qua uiterlijk totaal verschillend zijn.

“Uiterlijk is niet bepalend voor of een kind wordt gepest”, vertelt Ans van der Borst van de GGZ West-Brabant, die de antipestcursus al zo’n tien jaar organiseert. “Veel belangrijker is: hoe sterk kom je over? Wat straal je uit?

Afvallers

Eén van de trainers is Leo Harthoorn. Hij had eigenlijk gehoopt op twaalf kinderen. “Maar er vallen er altijd een paar af. Die worden angstig. Of hebben er geen zin in. Vermijdingsgedrag. De rol van de ouders is ook belangrijk, die moeten er ook voor gaan.”

De cursus is ’s morgens gestart. ‘Stevig leren staan’ stond op het programma. Nu is elkaar aankijken aan de beurt. De kinderen zijn druk, ze komen net uit de pauze. Leo zegt dat ze met hun stoelen met de rug tegen elkaar aan moeten zitten. “En vertel elkaar maar iets over je vakantie”, roept Leo. De kinderen beginnen te babbelen en hebben af en toe de neiging naar elkaar toe te draaien. “Ik versta er niks van”, roept er één.

“En nu draai je om, ga je met je gezicht naar elkaar toe zitten”, zegt Leo. “En praat maar door.” De gesprekjes gaan door. Lachen, sprekende gezichten. “En, wat viel je op, wat vond je het prettigst?”, vraagt Leo. “Het is fijner elkaar aan te kijken.” “Dan snap je het beter.” “Met de rug naar elkaar toe, weet je niet of de ander wel luistert.”

Onzeker

“Het is dus veel fijner om elkaar aan te kijken als je met elkaar praat”, concludeert Leo. “Wie is er wel eens geneigd weg te kijken?” Voorzichtig gaan de vingers omhoog. “En wat denk je als iemand wegkijkt? Dan weet je: die is onzeker! Je kunt jezelf aanleren de ander aan te kijken. Dan gaan de gesprekken makkelijker en kom je zekerder over.”

Leo doet een oefening waarbij om de beurt alle kinderen tegelijkertijd één kind aankijken. In deze intieme setting slaan alle kinderen zich hier prima doorheen.

Succes

“De cursus is een bewezen succes”, zegt Ans van der Borst van de GGZ West-Brabant. “De ouders zijn erbij betrokken. Ze krijgen een samenvatting van de training, zodat de kinderen ook thuis kunnen oefenen.”

Ook timing is belangrijk. De cursus wordt gegeven aan kinderen die over een paar weken naar de brugklas gaan. Een nieuwe situatie dus. “Op het voortgezet onderwijs beginnen kinderen met een schone lei. De brugklas is voor alle kinderen spannend. In de eerste weken worden de kaarten geschud.”

Terugkomdag

In de herfstvakantie is er een terugkomdag. “En dan blijkt dat het met 9 van de 10 kinderen hartstikke goed gaat. En die enkele keer dat dat niet het geval is, bieden we individuele hulp.”

De cursus kost 25 euro. Meer info? Check plezieropschool.nl.