Jongetje klimt in boom, maar kan er niet meer uit

ETTEN-LEUR - Een jongetje van 11 heeft in de Papenstraat in Etten-Leur enkele benauwde minuten meegemaakt. Het jochie was in een boom geklommen en kwam vervolgens vast te zitten met zijn knie. Hij kon de boom niet meer uit en de brandweer moest hem komen redden.

Het was nog een lastige klus om te klaren. Terwijl verschillende sterke agenten het jochie omhoog hielden, zaagde de brandweer een dikke tak van de boom af. Toen de tak verwijderd was, kon het jongetje weer met beide benen op de grond worden gezet.



Schrammen

Een verpleegkundige van de ambulancedienst keek het jongetje na. Hij hield er, op wat schrammen na, niks aan over.