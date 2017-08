Avontuur in Denemarken of Zuid-Afrika, Lars Hutten zit in de wachtkamer: 'Heel irritant'

TILBURG - Een mooi avontuur lonkt voor Lars Hutten. De aanvaller zit momenteel zonder club, maar er is interesse vanuit Denemarken en Zuid-Afrika. Hij zit echter in de wachtkamer, dat is lastig en soms ook gewoon 'heel erg irritant'. Hoe beleef je als speler zonder club de zomer?

Hutten speelde in de jeugd van PSV, vervolgens speelde hij in Nederland voor Willem II, Veendam, Excelsior, Helmond Sport en Fortuna Sittard. Afgelopen seizoen speelde hij in Duitsland voor SV Rödinghausen. "We zijn er niet uitgekomen met elkaar om nog een jaar samen door te gaan."



De Tilburgse voetballer keerde terug naar Nederland. "Ik heb eigenlijk alle opties opengehouden, binnen- en buitenland. De Regionalliga is van een goed niveau, maar het is geen bekende competitie. Je raakt in Nederland een beetje in de vergetelheid en clubs vragen zich dan af hoe je er fysiek voor staat."



Vervolgens begint de periode waarin clubs interesse tonen, als speler moet je dan vooral zorgen dat je fit blijft. "Toen de vakantieperiode ten einde liep heb ik met RKC contact gezocht, ik wilde daar mijn conditie op peil houden in afwachting van een nieuwe club."RKC was ook een optie als nieuwe club voor Hutten. "De zes weken zijn voorbijgevlogen. Maar RKC heeft aangegeven dat ze binnen het budget een ander type speler zochten. Dat kan. Ik heb ze vriendelijk bedankt voor de kans om mee te trainen en wedstrijden te spelen in de voorbereiding."Nog steeds geen club halverwege augustus, dan begin je je als voetballer zorgen te maken. "Steeds meer teams zijn compleet, clubs zijn ook voorzichtiger met het uitgeven van geld. Dan ben je er wel mee bezig, je weet dat er steeds minder opties zijn. Dan zit je in de wachtkamer, je moet maar zien of er iets gaat gebeuren", legt Hutten uit.Telefoontjes kwamen er vanuit het buitenland. Hutten trainde mij bij het Deense Helsingor. "Die club wilde me zo snel mogelijk zien. Maar het is lastig, ze zitten al vol in competitie." Hij trainde mee en had een goed gesprek. "Nu is het afwachten."Vanuit Zuid-Afrika is er ook interesse. "Niet een land waar je snel aan denkt. Maar het is nu wachten op de papieren, dan ga ik de club leren kennen. Het is de bedoeling om daar vijf dagen te zijn, kijken of het bevalt." De 27-jarige voetballer baalt dat er nog geen duidelijkheid is, in de wachtkamer zitten is vervelend. "Heel irritant."Voordeel voor Hutten is dat hij transfervrij is, zo is hij niet gebonden aan een transferperiode.