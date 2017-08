'Geweldig!', Luc in de wolken na ritje in Tesla dankzij sollicitatiebrief

TILBURG - "Geweldig!", dat wist de 9-jarige Luc uit Tilburg nog uit te brengen na de rit van zijn leven. De directeur van de Teslafabriek was zo onder de indruk van de sollicitatiebrief die Luc recentelijk stuurde, dat de geluksvogel langs mocht komen. Hij mocht een ritje maken in een Tesla en kreeg daarna een rondleiding in de fabriek.

Het begon allemaal met de sollicitatiebrief die de jongen stuurde. Hij wilde wel als bijrijder werken voor Tesla. Zo kon hij de auto's testen. Want hij is fan van de elektrische wagens. "Het zijn mooie snelle auto's en ze zijn goed voor het milieu en het zijn de eerste auto's die volledig elektrisch rijden."



Het doel was natuurlijk om op gesprek te gaan na de sollicitatiebrief . En dat mocht. Een medewerker van Tesla kwam Luc ophalen en de hele buurt liep uit om het te aanschouwen. Met een grote glimlach op zijn gezicht stapte hij in en vertrok naar de fabriek. Wat daar allemaal is besproken, blijft een geheimpje dat alleen Luc weet.Na afloop van het gesprek en een rondleiding, kwam Luc voldaan weer thuis. De hamvraag is natuurlijk of hij is aangenomen. "Dat weet ik nog niet", zo zei hij na afloop. "Want ze zeiden dat Elon Musk (de oprichter van Tesla, red.) zelf nog moest antwoorden."Aangenomen of niet. Dit pakken ze Luc nooit meer af.