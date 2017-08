Gouden combinatie: frikandel speciaal + pannenkoek = Pannenkoekwaus

DRUNEN - Pannenkoeken en frikandellen. Veel mensen eten het graag, vaak én veel. De Pannenkoekenboerderij in Drunen had het goed in de gaten en bedacht het geniale gerecht: de Pannenkoekwaus. Oftewel: een frikandel speciaal op je pannenkoek. En voor de échte frituurliefhebber is er ook nog een zakje friet bij te krijgen.

Velen zullen de variatie zeker kunnen waarderen. Een perfectere combinatie bestaat bijna niet. Een pannenkoek met daarop stukjes gesneden frikandel. Uiteraard voorzien van de nodige mayonaise, curry en een berg gesneden uien.

De Pannenkoekenboerderij bedacht de gouden combi en zette een foto van de pannenkoekwaus op Facebook. Al snel bereikte het bericht meer dan 20.000 mensen.