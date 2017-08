Avondje stappen loopt uit de hand: 'Zo'n heftige vechtpartij hebben we eigenlijk nog nooit gezien'

BREDA - Een uitsmijter heeft woensdagnacht in de binnenstad van Breda rake klappen gekregen. Een man werd uit de bekende bar Studio Dependance gezet en was het niet mee eens. Er volgde een vechtpartij die werd gefilmd door een omstander. Het filmpje verscheen donderdag op Dumpert.

De man was volgens eigenaar van de Dependance, Jimmy Meijer, wegens vervelend gedrag uit de bar gezet. “Hij was in ieder geval behoorlijk onder invloed van alcohol.” Toen de man uit onvrede op het terras ging zitten, moest hij ook daar weg van de uitsmijter.

Dat was het moment waarop het uit de hand liep. “Zo’n heftige vechtpartij als dit hebben we eigenlijk nog nooit gezien. Er worden wel vaker mensen de kroeg uit gezet, maar dit slaat alles”, vertelt de eigenaar.

Volgens de eigenaar zien de beelden er heftiger uit dan dat het in werkelijkheid is geweest. “Het lijkt alsof onze uitsmijter achterovergeduwd wordt, maar eigenlijk struikelde hij over een stoeprandje.”