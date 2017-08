Politie pakt bestuurder op die vluchtte na botsing tijdens politieachtervolging

TILBURG - De politie heeft donderdagmiddag een 36-jarige Tilburger aangehouden. Volgens de politie is hij de bestuurder van de auto die woensdagavond wegreed na een aanrijding met een man tijdens een politieachtervolging. Dat gebeurde op de Rossinistraat in Tilburg-Noord.

Een 55-jarige man raakte woensdag zwaargewond bij de aanrijding tijdens een politieachtervolging. Of deze man door de vluchtende auto of door de politieauto is geraakt, wordt nog onderzocht. Ook zou het kunnen dat de aangereden man een inzittende was van de vluchtauto.



De politie houdt met alle scenario’s rekening. Om te zorgen dat het onderzoek eerlijk wordt uitgevoerd, onderzoekt een team van een andere politie-eenheid de aanrijding.