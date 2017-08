NAC en keeper Noppert beseffen dat het beter moet: 'Acht tegengoals is niet fijn'

BREDA - NAC-keeper Andries Noppert kende geen fijne start van de nieuwe competitie. In de eerste twee duels, Vitesse-uit en PSV-thuis, kreeg hij maar liefst acht goals om zijn oren. "Dat is niet fijn, maar het waren ook twee zware wedstrijden."

Het moet gezegd worden, promovendus NAC kende een hele lastige start van de nieuwe competitie. De twee nederlagen, tegen het op papier veel betere Vitesse en PSV, waren eigenlijk al wel ingecalculeerd door clubleiding en fans.



Acht tegengoals

De Bredase ploeg en ook Andries Noppert, zo blijkt, moet ook erg wennen aan het niveau van de eredivisie. Al beseft men dat acht tegengoals wel veel is.



"Dat is natuurlijk niet fijn", zegt Noppert hierover. "Ik ben keeper, dus moet ik er gewoon staan. Maar we doen het als team wel samen. Het is ook even wennen voor mij. Maar ik ben er van overtuigd dat hoe meer wedstrijden ik speel, hoe hoger het niveau wordt dat ik ga bereiken."



Achteraf

Een onzekere verdediging heeft vaak zijn weerslag op de keeper. En vice versa natuurlijk. Bij NAC oogt het allemaal wat broos. Maar de beschuldigende vinger gaat vaak vrij snel naar de doelman.



"Dat is niet zo erg, dat weet je", zegt de lange goalie hierover. "Ik kijk de wedstrijden altijd terug en dan let ik op zaken. Ik heb goede dingen gedaan, maar ook dingen waarvan ik achteraf denk dat ik die beter anders had kunnen doen. Ik hoop dat daar een stijgende lijn in zit en daar heb ik ook wel vertrouwen in."



'Het hele team moet beter'

Dat heeft ook NAC-coacht Stijn Vreven. Hij heeft er over gesproken met Andries Noppert. "Hij beseft dat het beter moet", zo zegt de Belg. "Maar dat moeten de verdedigers ook, dat moeten de middenvelders ook, dat moet het hele team ook en dat moet de coach ook. Wij moeten allemaal een tandje bijzetten in de eredivise. En hij is daar gewoon een onderdeel van. Wij moeten met z'n allen verdedigen en aanvallen."



Rechtzetten tegen Sparta

Komende vrijdag zal waarschijnlijk meer duidelijk worden waar Andries Noppert en zijn NAC echt staan. Het Bredase team ontvangt dan in eigen stadion het meer gelijkwaardige Sparta.



"Er komt een hele mooie wedstrijd aan waarin we het recht kunnen zetten. Het is duidelijk dat we daar punten moeten pakken", aldus Noppert.