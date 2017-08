Lege schappen in Albert Heijn Berghem, ondernemer zou conlict hebben met concern

Lege schappen in de Albert Hein in Berghem (Foto: Maarten van den Hoven)

BERGHEM - De schappen van supermarkt Albert Heijn in Berghem zijn zo goed als leeg. Sinds zondag ontvangt de winkel geen goederen meer. Op Facebook meldt de supermarkt dat er een storing is in het systeem, maar volgens het Brabants Dagblad is er een conflict tussen de ondernemer en het hoofdkantoor van Albert Heijn.

Een woordvoerder van de Zaanse supermarktketen zegt tegen het Brabants Dagblad dat er al lange tijd gesprekken zijn over de financiële verplichtingen van de supermarkteigenaar in Berghem. Omdat er geen vooruitgang in zat heeft AH nu besloten niet meer aan de winkel te leveren.



Een boodschapje doen duurt voor de klanten nu een stuk korter dan gedacht omdat de vers-schappen inmiddels leeg zijn. “D’r is niks hè, dan zijn we zo klaar”, zegt een meneer die even snel wat voor zijn vrouw wilde halen. “Best vervelend, maar dan gaan we maar naar een andere supermarkt.”

Dat de schappen leeg zouden zijn vanwege een conflict tussen AH en de ondernemer vinden sommige klanten een kwalijke zaak. “Dat is voor iedereen een vervelende situatie, maar het kan eigenlijk niet dat ze die ruzie over onze ruggen uit proberen te vechten, zegt een vaste klant van de Berghemse supermarkt.



De ondernemer zelf was niet bereikbaar voor commentaar.