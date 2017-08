Marloes Keetels schiet Nederland in jubileuminterland naar EK-finale

AMSTELVEEN - Marloes Keetels heeft de hockeydames van Nederland naar de finale van het EK geschoten. De aanvoerster van Oranje scoorde in haar honderdste interland de enige treffer tegen Engeland.

Lang ging het gelijk op in de halve finale tussen Nederland en Engeland, een zwaar en fysiek gevecht. In het vierde kwart maakte Keetels de eerste – en later bleek enige – treffer. Na het doelpunt van de speelster uit Schijndel leek alles makkelijker te gaan bij Oranje. Er viel een last van de schouders bij de speelsters. Extra treffers leverde het goede gevoel niet op, maar die ene treffer van Keetels was genoeg voor een plaats in de finale.





Zaterdag speelt Oranje in de finale tegen België. In de groepsfase stond die wedstrijd ook al op het programma, Nederland won toen met 1-0.Voor Keetels was het sowieso een bijzonder duel. Ze bereikte als 53ste speelster van het Nederlands team de grens van honderd interlands. In de huidige selectie van bondscoach Alyson Annan is ze na Kelly Jonker (130 interlands), Caia van Maasakker (132), Margot van Geffen (139), Lidewij Welten (158) en Carlien Dirkse van den Heuvel (173) de zesde met honderd gespeelde interlands.In de halve finale van het EK maakte Keetels haar tiende doelpunt. Alle interlands waarin de 24-jarige hockeyster trefzeker was werden gewonnen.