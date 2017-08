Huis beschadigd door brand, bewoners zijn op vakantie

NUENEN - Een huis aan het Herikhof in Nuenen is in de nacht van donderdag op vrijdag flink beschadigd door brand. Het vuur werd rond twee uur ontdekt.

Bij de voordeur stond een fiets in brand en op de oprit had een stapel hout vlam gevat.



De bewoners zijn op vakantie. Alerte buurtbewoners probeerden het vuur te blussen met emmers water. De gewaarschuwde brandweer had het vuur daarna snel onder controle en heeft het huis geventileerd.