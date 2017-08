Vetkuiven en kustom cars: Beach Bum Bonzana op herhaling in Breda

BREDA - Autoclub The Dirty Sleds organiseert op zaterdag 26 en zondag 27 augustus in Breda opnieuw Beach Bum Bonzana, het festival dat de bezoeker mee terug neemt naar de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw. Voor de tweede keer zullen Belcrum Beach en Pier 15 het toneel zijn voor vetkuiven en kustom cars.

Beach Bum Bonzana was een succes in 2016 en daarom besloot de organisatie besloot om het evenement dit jaar opnieuw te houden.



"Vorig jaar waren er ongeveer 1500 bezoekers", zegt Kenneth Vingerhoed van autoclub The Dirty Sleds. "Omdat de concurrentie van andere evenementen dit weekend in Breda is verdwenen, verwachten we er nu nog meer."



Kustom auto's en volop muziek

Op zaterdag 26 en zondag 27 augustus vult het Bredase haveneiland zich daarom weer met dikke pre '65 Kustom auto's, (vintage) kraampjes en foodtrucks.



Ook is er natuurlijkweer volop muziek. Zowel op het podium van Pier 15 als op het strand van Belcrum Beach wisselen bands en DJ's elkaar af.



Op zaterdag treden Los Fantasmas, Beyond Lickin' en Milwaukee Wildmen op. De zondag bestijgen Screamin' Rebel Angels, The Rusty Nails en Skippabeat het podium.