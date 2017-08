Brand bij werkzaamheden aan meterkast, monteur met brandwonden naar ziekenhuis

BREDA - Bij een bedrijfspand aan de Druivenstraat in Breda heeft vrijdagochtend een brand gewoed. Het kantoorpand werd ontruimd. Eén persoon is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Ook het naastgelegen kinderdagverblijf, dat in hetzelfde bedrijfspand zit, werd ontruimd.

In het pand zijn verschillende bedrijven gevestigd. De brand ontstond tijdens werkzaamheden aan de meterkast. De gewonde is waarschijnlijk de monteur. Hij werd na het ongeluk door de brandweer gekoeld met water.



Het vuur knetterde en er kwamen vonken uit de kast. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio is dat normaal bij een elektrabrand.



Er waren negen kinderen aanwezig in het kinderdagverblijf toen de brand uitbrak. De groep is opgevangen in een naastgelegen accountantskantoor. Volgens leidster Monique Vosmer kregen de kinderen knutselspullen en wat te drinken.De kinderen waren overigens erg vrolijk en kregen weinig mee van het incident, vertelt Monique. "Eén van hen zei zelfs: 'Hé kijk! Een brandweerwagen!'"Nog niet alle ouders hadden hun kinderen naar het dagverblijf gebracht. Sommigen blijven thuis. De rest van de groep wordt naar een andere locatie in Oosterhout gebracht.