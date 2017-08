OM besluit vandaag of terreurverdachte Jimmy F. langer vast blijft zitten

ROTTERDAM - Het Openbaar Minsterie besluit vrijdag of terreurverdachte Jimmy F. langer vast blijft zitten. De 22-jarige man uit Zevenbergen werd in de nacht van woensdag op donderdag aangehouden in het onderzoek naar een terroristische dreiging in Rotterdam.

Een woordvoerder laat weten dat de politie en het OM de man graag nog het hele weekend vasthouden om hem te verhoren. De rechter-commissaris beoordeelt vrijdag dit verzoek.



Aanslag

F. werd rond twee uur 's nachts van zijn bed gelicht in zijn ouderlijk huis in Zevenbergen. De Rotterdamse politie beschikte woensdag naar eigen zeggen over concrete informatie dat een aanslag met geweld zou worden gepleegd in de Rotterdamse Maassilo, waar een concert van de Amerikaanse band Allah-Las zou optreden.



F. zou volgens minister Blok van Veiligheid en Justitie een 'dreigend bericht' hebben gestuurd. De minister noemde dit donderdag een 'idiote actie'.



