Noodkreet Carwash-exploitant na nieuwe inbraak: 'Er zitten geen honderden euro's in automaat!'

UDENHOUT - Hij wordt er moedeloos van. Ook donderdag is er weer ingebroken bij de onbemande Carwash-vestiging van Hans 't Sas in Udenhout. En hij is bepaald niet de enige garage- en wasboxhouder in de regio Midden-Brabant die hier last van heeft. De exploitanten spreken van 'een inbraakgolf' die al sinds 14 augustus bezig is. Welke maatregelen er ook genomen worden, de dieven blijven terugkomen.

"Een diamantslijptol hebben ze niet meegenomen. Ze hebben nu aan de achterkant en onderkant de kasten opengemaakt en ruimte gecreëerd zodat ze met de vingers naar binnen konden om daar maximaal drie euro uit die kasten te kunnen peuteren", vertelt 't Sas.



'Kom naar mij toe'

"Alsjeblieft, waarom?", verzucht hij. "Kom naar mij toe en je kríjgt vijf of tien euro. Maar blijf van mijn spullen af, want de schade is groter dan het bedrag dat in die kastjes zit. Er zit niks in!"



Voor 't Sas zorgt zo'n 'bezoekje' voor een kostenpost van zo'n 900 euro. "Ik ben een gepensioneerde vrachtwagenchauffeur die zijn spaarcentjes geïnvesteerd heeft in een kleine Carwash, om daar íets uit te halen om mijn pensioentje mee aan te vullen. Nu ben ik al vijf of zes keer gedupeerd door deze vernielingen."



Kat-en-muisspel

't Sas spreekt van een kat-en-muisspel. "De politie heeft de beelden, is dag en nacht bezig met het opmaken van processen-verbaal en het afleggen van bezoekjes. Ze zijn gisteren ook weer bij mij geweest om proces-verbaal op te maken, voor de zoveelste keer. Wat heeft dit allemaal voor zin? Er zitten geen honderden euro's in! De kas wordt elke avond gelicht. Misschien dat er daarna nog een enkeling komt wassen, maar twee of drie euro is het maximale dat erin zit."



Volgens hem heeft de politie 'wel een vermoeden' om wie het gaat. "Maar ik heb nog niet vernomen dat iemand aan de tand is gevoeld."