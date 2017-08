Van moordenaar tot fietsendief: Sedat wil schoon schip maken

BREDA - Vernielingen, winkeldiefstal en bedreiging. Criminelen beginnen vaak 'klein' en doen daarna steeds ergere dingen in hun 'carrière'. Het kan ook andersom, zoals bij Sedat A. Jaren geleden pleegde de man overvallen. Zijn laatste roof, in april 2001, mislukte. Daarbij schoot hij een Roosendaalse juwelier dood, waarvoor hij werd veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf. Nu, zestien jaar later, is hij gepakt voor het stelen van een fiets en kleding.

Terug naar zaterdag 28 april 2001. Het is weekend en druk in het winkelhart van Roosendaal. Ineens klinken harde knallen in de Raadhuisstraat. Binnen bij de juwelier schiet een overvaller de vitrines aan diggelen. Als hij zijn buit heeft bemachtigd, rent de 33-jarige Sedat A. met een brommerhelm de juwelierszaak uit. Maar hij krijgt zijn brommer niet gestart.



Intussen zet bedrijfsleider Ton de Klerk de achtervolging in. Sedat trekt zijn pistool en schiet.



Dood

Een kogel raakt Ton de Klerk in de borst. De schutter wordt door omstanders tegen de grond gewerkt en gearresteerd. Ambulancepersoneel probeert het leven van De Klerk te redden maar tevergeefs. Hij sterft en laat een vrouw en twee jonge kinderen achter.



Tijdens het politieonderzoek en de rechtszaak wordt duidelijk dat Sedat A. kort voor deze fatale overval ook een fotozaak in Roosendaal en een bank beroofde. Hij wilde een grote slag slaan, drugs kopen en dan lekker gaan leven in Turkije.



Twintig jaar

De officier van justitie noemt tijdens zijn proces in 2002 'berekenend, koel en emotieloos' en eist twintig jaar gevangenisstraf. Mede ook op basis van zijn strafblad: eind 2000 was hij vrijgekomen na 22 maanden cel, voor een overval. De rechtbank volgt de eis: twintig jaar, voor doodslag.



Na tweederde van zijn straf uit te hebben gezeten, probeert hij vanaf ongeveer 2015 de draad weer op te pakken, een nieuw leven opbouwen. Waar anderen verhuizen naar een totaal ander deel van het land, ver weg van slachtoffers en nabestaanden, blijft hij in de streek.



Weer van rechte pad af

Hij gaat aan het werk als lasser. Maar hij krijgt een ongeluk, er volgt een burn-out en het gaat mis. Er ontstaat 'onrust' in zijn leven. Sedat grijpt weer naar drugs en belandt in een depressie. Bovendien pleegt hij weer enkele misdrijven.



'Stom bezig geweest', vertelt hij de politierechter deze week, tijdens de behandeling van zijn zaak.



Spullen jatten

Drie keer in korte tijd doet Sedat domme dingen. Op 6 november vorig jaar, aan het einde van de middag, probeert hij in te breken. Hij slaat een ruit in van een huis aan de Gastelseweg in Roosendaal. 'Omdat hij een slaapplaats zocht', vertelt hij de politie.



Op 13 december is hij weer op het dievenpad. Nu in Hoogerheide, waar hij in een modewinkel een damesvest steelt. Op 18 december steelt hij een mountainbike in Bergen op Zoom. Hij wordt opgespoord en belandt in de cel.



Bekentenis

'Ik zat in een moeilijke periode', zegt Sedat die alles bekende. Op de publieke tribune twee mensen van de reclassering die hem begeleiden. Ze vullen zijn verhaal soms een beetje aan, op verzoek van de rechter.



Sinds januari heeft de nu 49-jarige man ook hulp van een psycholoog en psychiater. De laatste tijd gaat het de 'betere kant op', legt hij uit. Hij heeft een woning in Bergen op Zoom en begint volgende week met vrijwilligerswerk.



Wat voor straf?

De officier van justitie moet een passende straf bedenken. Ze vertelt dat ze op basis van dit dossier in eerste instantie dacht aan vier maanden cel. 'Ik kijk ook naar zijn verre verleden. Maar gezien de stijgende lijn', maakt ze er wat anders van: 98 dagen cel, waarvan 90 voorwaardelijk.



De politierechter beslist meteen: 'U heeft een bekentenis afgelegd, dat waardeer ik'. Hij legt twaalf dagen cel op met aftrek van voorarrest. Dat betekent dat Sedat niet terug de cel in hoeft want hij heeft al een tijdje vastgezeten in voorarrest.



Tot ziens, maar niet hier'

De rechter wijst op de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan als hij het oneens is met de straf. De advocaat kijkt Sedat aan en vraagt: 'Streep eronder?' 'Ja', zegt Sedat. Het is goed zo.



De rechter voegt daar nog aan toe: 'Succes met alles en tot ziens, maar niet hier.' Sedat groet iedereen, loopt de deur uit en kan verder gaan met het opbouwen van zijn leven.