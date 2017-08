Buurt Den Bosch vreest komst van insectenfabriek: 'We willen geen stankoverlast en geluidshinder'

DEN BOSCH - “Ze gaan ammoniak uitstoten op veertig meter van een speeltuin. Dat vinden we doodeng.” Bewoners van de wijk de Meerendonk zijn tegen de plannen voor een insectenkwekerij op industrieterrein De Poeldonk. Het Dongense bedrijf Protix wil in Den Bosch de grootste kwekerij in zijn soort bouwen, waarbij larven van de tropische soldaatvlieg gekweekt zullen worden, bestemd voor veevoer.

Buurtbewoner Tom de Vos kijkt vanuit zijn achtertuin recht op de plek waar de kwekerij moet komen. Hij maakt zich, samen met andere buurtbewoners, enorme zorgen: “De komst van Protix gaat zorgen voor stankoverlast, geluidshinder en heel veel verkeer.”



'heftige industrie'

Protix wil de larven van de tropische soldaatvlieg kweken. Deze worden in de fabriek verwerkt tot eiwitpoeder of insectenolie. De eiwitten zijn een grondstof voor veevoer. Het bedrijf heeft al een kleine fabriek in Dongen. De kwekerij in Den Bosch moet zo’n 15.000 vierkante meter groot worden.



“We zijn niet tegen het bedrijf Protix, maar het hoort niet op deze plek thuis”, vertelt De Vos. “Dit is een bedrijventerrein voor kleine bedrijven, zoals groothandel of een houtzagerij. Protix is gewoon heftige industrie. Er zijn hele andere industrieterreinen waar dit bedrijf wel goed kan.”



'Beter informeren'

De buurtbewoners hebben ruim driehonderd handtekeningen verzameld en bieden die vrijdagmiddag aan aan de gemeente Den Bosch. “Dat zijn er verrassend veel”, reageert directeur Kees Aarts van Protix. Volgens hem is het allemaal niet zo erg zoals de buurtbewoners het voorstellen. “Ik zou niet willen bouwen wat ik niet in mijn achtertuin zou willen hebben”, zegt de directeur.



Volgens de directeur hadden ze meer hun best moeten doen om alle buurtbewoners goed te informeren. “Dat vinden we jammer”, zegt Aarts. “We gaan alle vragen beantwoorden en proberen zo de zorgen weg te nemen.”