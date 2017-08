Dick Advocaat selecteert Zoet en Van Ginkel voor Oranje, Locadia valt af

ZEIST - Jeroen Zoet en Marco van Ginkel zijn opgenomen in de definitieve selectie van het Nederlands elftal voor de komende interlands tegen Frankrijk en Bulgarije in de WK-kwalificatie. Vincent Janssen uit Oss zit ook in het keurkorps van bondscoach Dick Advocaat.

PSV-spits Jürgen Locadia is afgevallen voor de definitieve selectie. Hij zat wel in de voorselectie.



Opvallend is de terugkeer van Robin van Persie. De 34-jarige aanvaller van Fenerbahçe speelde zijn laatste interland op 13 oktober 2015 tegen Tsjechië, drie dagen nadat hij als invaller tegen Kazachstan op honderd interlands was gekomen.