Man krijgt geld niet terug in winkel, worsteling en rake klappen uitgedeeld

BREDA - Een 29-jarige Bredanaar is donderdagavond aangehouden nadat hij ruzie had gemaakt met een winkelier. Bij zijn aanhouding verzette hij zich hevig en schold hij de agenten uit voor nazi’s.

De man kreeg in een winkel aan de Haagdijk ruzie met een winkelier. De man wilde waarschijnlijk zijn geld terug. De discussie hierover liep volledig uit hand en eindigde met een worsteling. De winkelier kreeg hierbij ook nog een paar rake klappen in het gezicht.

De politie kwam lang terwijl de man bleef doorratelen dat hij hoe dan ook zijn geld terug wilde. Toen de agenten hem wilden aanhouden voor mishandeling, verzette hij zich hevig. Hij probeerde de agenten te schoppen en schold ze uit voor Nazi.

Toen hij eindelijk in de boeien geslagen was en de auto in moest, ging hij weer in verzet. Hij zette zich met zijn benen af tegen het portier en de bijrijdersstoel. Het was een volhouder deze man: hij hield het vol tot aan het cellencomplex. Daar kalmeerde hij pas.