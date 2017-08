Vader en zoon de cel in voor runnen van drugslab in Beek en Donk

DEN BOSCH - Een vader en zoon die samen een groot drugslab runden in Beek en Donk moeten allebei de cel in. De 52-jarige vader kreeg vrijdag vier jaar celstraf bij de rechtbank in Den Bosch. Zijn 23-jarige zoon is veroordeeld tot 2,5 jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk. Een andere zoon (20) is vrijgesproken.

Het drugslab werd in februari gevonden in een loods in Beek en Donk. De vader was op dat moment in het lab aanwezig. Er werden jerrycans met chemische stoffen en laboratoriumapparatuur aangetroffen.

Groter aandeel

De vader krijgt een zwaardere straf, omdat hij een groter aandeel had in de productie van amfetamine. De rechtbank van Den Bosch hield in het vonnis ook rekening met het brand- en ontploffingsgevaar dat de productie van drugs met zich meebracht.

Beide mannen verklaarden dat ze bezig waren met het inrichten van een zaak voor de verkoop van tweedehands spullen. Ze wisten naar eigen zeggen niets van het lab af. De rechtbank geloofde daar echter niets van.



De vader en zoon moeten allebei ook een eerder voorwaardelijk opgelegde celstraf uitzetten. Dit gaat om respectievelijk 23 dagen en twee weken.