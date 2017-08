Waterzuiveringsinstallatie hapert nog steeds na lozing ammonium in riverwater

Het verhoogde gehalte ammonium werd aangetroffen in het afvalwater van de rioolwaterzuivering in Aarle-Rixtel. (Foto: GinoPress)

AARLE-RIXTEL - De waterzuiveringsinstallatie in Aarle-Rixtel herstelt zich langzaam, maar werkt ook vrijdag nog niet zoals het hoort. De installatie raakte vorige week flink overbelast door een grote hoeveelheid ammonium in het afvalwater. Omdat de installatie nog altijd niet goed werkt, komt er minder schoon water in de Aa terecht. Wanneer de situatie volledig is hersteld, kan het Waterschap Aa en Maas nu nog niet zeggen.

Het advies om voorlopig nog geen water uit de Aa, de Beekgraaf en de Leijgraaf te gebruiken voor beregening van gewassen, als drinkwater voor vee of om te recreëren blijft daarom van kracht. Dat laat een woordvoerder van het Waterschap Aa en Maas vrijdag weten. Het advies wordt uit voorzorg gegeven.



Vrijdag 18 augustus ontdekte het waterschap een te hoge concentratie ammonium in het afvalwater van de rioolwaterzuivering in Aarle-Rixtel. Later bleek dat dit kwam door een lekkende silo van mestverwerkingsbedrijf Den Ouden in Helmond.



Het waterschap houdt de situatie volgens een woordvoerder nauwkeurig in de gaten. Medewerkers blijven metingen doen. Volgende week verwacht het waterschap meer duidelijkheid te kunnen geven over wanneer de situatie weer normaal is.