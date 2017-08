Zevenbergse terreurverdachte Jimmy F. blijft langer vast zitten

ZEVENBERGEN - De 22-jarige terreurverdachte Jimmy F. uit Zevenbergen blijft de komende dagen vast zitten. Jimmy F. werd aanhouden voor betrokkenheid bij de dreiging met een terroristisch misdrijf in de Rotterdamse Maassilo. Justitie mag hem nu uiterlijk tot woensdag vasthouden voordat er weer een rechter aan te pas komt.

De officier van justitie, die het onderzoek naar de zaak leidt, beslist na het weekend of de man wordt voorgeleid aan de rechter-commissaris. Een woordvoerder van het Rotterdamse Open baar Ministerie laat weten dat verdachten meestal binnen drie dagen worden voorgeleid, maar dat ze dat nu niet haalden. Tijdens een voorgeleiding komen de precieze verdenking, de gronden om iemand langer vast te houden en de bedenkingen van de verdediging aan de orde.



Jimmy werd vroeg op de donderdagochtend in zijn woning aangehouden. Dat gebeurde in een onderzoek naar een mogelijke dreiging met een terroristisch misdrijf bij de Maassilo in Rotterdam. De man is aangehouden voor betrokkenheid bij die dreiging. De rechter-commissaris besliste vrijdag dat de man terecht is aangehouden.



De verdachte zit in zogenoemde beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.



Concert

Het concert van de Amerikaanse band Allah-Las werd woensdag afgelast nadat de Nederlandse politie vanuit Spanje was getipt met een terreurdreiging. Donderdag zijn medewerkers van de Dienst Speciale Interventies (DSI) het huis van Jimmy F. rond twee uur 's nachts binnengevallen, meldde de politie later.



Een gerechtelijke bron in Spanje liet eerder aan persbureau Reuters weten dat er geen verband is met dit incident en de recente dodelijke aanslagen in Barcelona en Cambrils. Vrij vlot na het afblazen van het concert werd in Rotterdam een busje met hierin gasflessen tegengehouden. De chauffeur, een Spanjaard, werd aangehouden op de Mijnsherenlaan nadat hij heen en weer had gereden in deze straat. Dat was in de buurt van de Maassilo. Later bleek dat deze man niets met de terreurdreiging te maken had.