Tweetal opgepakt voor handel in harddrugs: cocaïne, hennep en boksbeugels in woning

OSS - De politie heeft donderdagavond twee mannen aangehouden in Oss die zouden handelen in harddrugs. In de woning van een van de verdachten werden tien gram cocaïne, vijftig gram hennep en twee boksbeugels gevonden.

De politie startte een onderzoek nadat meerdere mensen hadden geklaagd over overlast bij een woning aan de Lisztgaarde in Oss. Ook waren er vermoedens dat er in drugs werd gehandeld. Agenten namen een kijkje en zagen dat het tweetal buiten spullen aan elkaar gaf.



Wiet en contant geld

De bewoner van het huis en een 40-jarige man uit Berkel-Enschot werden opgepakt. Bij de 40-jarige man werd een zakje wiet en ruim 2000 euro gevonden. In de auto van de Ossenaar werd een zak met bijna zestig gram gedroogde henneptoppen gevonden.



De doorzoeking in zijn woning leverde de vangst van de cocaïne, hennep en boksbeugels op. Ook het huis van de man uit Berkel-Enschot is doorzocht. Daar werden honderd gram hasj, tweehonderd gram gedroogde hennepplanten en een al ontmantelde hennepkwekerij ontdekt.



Verdachten zitten vast

De mannen zitten voorlopig vast. De politie onderzoekt de zaak verder.