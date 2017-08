PSV wil zonder puntverlies het einde van de transferperiode halen

EINDHOVEN - Zondag winnen van Roda JC en dan op een goede manier de transferperiode afsluiten. Dat is zo'n beetje wat PSV-trainer Phillip Cocu voor ogen heeft. Terwijl de geruchten over het vertrek van bijvoorbeeld Luuk de Jong steeds nadrukkelijker worden en de versterkingen vooralsnog uitblijven, is het voor PSV zaak om zonder puntverlies deze chaotische competitiestart af te sluiten.

Veel veranderingen in de opstelling zijn er niet te verwachten. Jürgen Locadia krijgt weer de voorkeur boven Luuk de Jong in de punt van de aanval en ook Kenneth Paal lijkt het even van Joshua Brenet gewonnen te hebben als het om de linksback-positie gaat. Voor die positie heeft PSV ook nog Douglas Santos van HSV op het oog. Óf de braziliaan ook daadwerkelijk komt, zal de komende week blijken.



Dan wordt ook duidelijk of er nog meer spelers komen of vertrekken. Ook voor Cocu is het afwachten met welke selectie hij na 1 september verder aan de slag kan en of er nog veel gaat veranderen. "Maar ik ben er van overtuigd dat we een spelersgroep zullen hebben die sterk genoeg is om mee te doen aan de titelstrijd."