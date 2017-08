Postzegels, postzegels en nog meer postzegels, Den Bosch is Mekka van filatelie

DEN BOSCH - Postzegelliefhebbers kunnen dit weekend in Den Bosch hun hart ophalen. In de Maaspoort zijn vier ruimtes volledig ingericht om te handelen, verzamelen en bewonderen. Commissaris van de koning Wim van de Donk opende de beurs vrijdag. "Het is mooi om te zien hoe mensen kunnen genieten van hun hobby."

Vrijdagochtend om tien uur 's ochtends stond er al een rij mensen voor de ingang van de Maaspoort. Ongeduldig te wachten tot de deuren opengingen. Ongeduldig, want voor de bezoekers is het een hoogtepunt. Hier vinden ze misschien wel nét die ene zegel waar ze al jaren naar op zoek zijn. Zo is er een man uit Duitsland die al 44 jaar vol passie postzegels verzamelt. "Maar ik zoek alleen zegels met een bepaald thema. Ik ben chemicus, dus ik zoek postzegels die iets met wetenschap te maken hebben", lacht terwijl hij een graait in een grote plastic bak.



Aan de andere kant van de tafels staan de handelaren. Hun waar staat in enorme bakken en grote mappen en albums uitgestald. Een van de handelaren is Henk Neijenesch uit Den Haag. Hij steekt zijn liefde voor postzegels niet onder stoelen of banken. "Wat is er niet leuk aan postzegels?", lacht hij hardop. "Je kunt de hele geschiedenis van een land terugzien op postzegels. Alles wat je in het normale leven tegenkomt, vind je ook op postzegels."De Maaspoort is opgedeeld in een aantal hallen. In twee daarvan worden de verschillende zegels verhandeld. Het valt op dat er veel mannen aanwezig zijn om te snuffelen en te zoeken. Op de hoek van een tafel zit een vrouw. Een zeldzaamheid. "Ja het is wel echt een mannenwereld. Je ziet veel dezelfde gezichten", vertelt Sjan van der Sanden. "Nee, ik ben geen verzamelaar of handelaar", legt ze uit. "Ik maak kaarten van afgedankte zegels. Zo geef ik ze een tweede leven. Die kaarten verkoop ik voor het goede doel. Ik heb een stichting die geld ophaalt voor leprapatiënten."Postzegels zijn natuurlijk onlosmakelijk verbonden aan brieven. En ook daar zijn veel aparte exemplaren van te vinden. Handelaar Frank Banke is bijzonder trots op een brief mét handtekening van sprookjesschrijver Hans Christian Andersen. "Het is mijn meest unieke bezit. Ik wil 'm eigenlijk niet verkopen, maar ja, ik moet toch ook geld verdienen." Niet minder dan 4500 euro moet de brief opbrengen.De beurs duurt nog het hele weekend. Naast de beurs vindt er ook een tentoonstelling in wedstrijdverband plaats. Meer dan 1000 collecties uit zeven verschillende landen doen hier aan mee. In totaal zijn er 150 verzamelaars die hun mooiste zegels en postwaardestukken tentoonstellen. De beurs duurt nog tot zondag vier uur.