Is Jimmy F. uit Zevenbergen een gewone, blonde student?

ZEVENBERGEN - Jimmy F. Een ogenschijnlijk gewone, blonde student van 22 jaar oud uit het dorp Zevenbergen. Een rustige en geen bijzondere man, volgens de buurtbewoners. Totdat een zwaarbewapend politieteam hem in de nacht van woensdag op donderdag van zijn bed licht. Jimmy F. is verdachte in een onderzoek naar een terroristische dreiging in Rotterdam. Vrijdag werd besloten dat hij langer vast blijft zitten.

F., die twee zussen heeft, was alleen thuis op het moment van zijn aanhouding. Zijn ouders zijn op vakantie. Hij zou een dreigend bericht hebben gestuurd via de app Telegram over een aanslag op de Maassilo in Rotterdam. Sinds zijn arrestatie zit hij vast in Rotterdam.



Militair

F. wilde vanaf jongs af aan soldaat worden. Op latere leeftijd probeerde hij ook een studie te volgen in die richting, maar dat lukte niet. Inmiddels zit hij in het derde jaar van de studie Integrale Veiligheid aan de Avans Hogeschool in Breda.



En dat is opvallend, want een student van juist die studie zou moeten weten welk effect bepaalde berichten kunnen hebben. Bij Integrale Veiligheid leer je over crisissituaties en andere veiligheidsvraagstukken. Je wordt opgeleid om een spin in het web te zijn bij onder meer grootschalige rampen, zoals een terreuraanslag.



Geen informatie

Mensen uit de klas van F. laten weten dat de Avans Hogeschool de studenten niet heeft geïnformeerd over het wel en wee van hun jaargenoot. De perswoordvoering van de school wil ook niets kwijt over de aanhouding van de student.



In ieder geval is duidelijk dat de man uit Zevenbergen interesse had in het onderwerp Syrië en veel achter de computer zat. Zijn naam wordt meerdere malen genoemd op westerse internetfora over het Midden-Oosten. Ook wordt zijn foto en adres gedeeld en schreef hij zelf zeker één keer een bericht.



Op één van de websites schept F., of een vriend van hem, op over het kopen van een Syrische vlag. Of F. kwaad in de zin had of dat het slechts bij interesse bleef, is onduidelijk.



Benzinepomp

Verder heeft Jimmy F. meerdere bijbaantjes gehad. Zo ging hij aan de slag bij de plaatselijke Jumbo en is hij bij diverse benzinestations aan het werk geweest. Bij het pompstation waar F. donderdag dienst had, kwam hij zonder bericht niet opdagen.



Ondertussen wordt druk gespeculeerd over het motief van F. Het hele gebeuren zou op een misverstand berusten, schrijft iemand in een ingezonden brief.