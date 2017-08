Erwin van de Looi hoopt op versterkingen: 'Geen nieuwe speler in selectie tegen Feyenoord'

TILBURG - Na twee verliespartijen hoopt Erwin van de Looi met Willem II op een stunt tegen Feyenoord. De oefenmeester had tegen de Rotterdammers gehoopt op een complete selectie, maar zeker is dat hij zondag niet de beschikking heeft over nieuwe spelers.

Van de Looi gaf eerder aan nog drie spelers aan zijn selectie toe te willen voegen, dat was voor de komst van Ben Rienstra. Hij hoopt nog altijd op twee extra spelers, maar voorlopig zijn die er nog niet in Tilburg. "We hebben er één gehaald, er ontbreken er nog twee. Daardoor kan ik ook nog geen waardeoordeel geven, de transferperiode is nog niet voorbij en de selectie nog niet compleet."



Het is frustrerend, maar Van de Looi gaat er zo goed mogelijk mee om. "Het liefst had ik de selectie compleet toen we aan de voorbereiding begonnen. Maar dat is nu eenmaal niet zo. Je werkt met de groep die er is, die probeer je beter te maken en op een bepaalde manier te laten spelen."



Net als Ajax en PSV

Van de Looi wil eigenlijk niet veel aandacht besteden aan de spelers die nog moeten komen, hij kijkt naar Feyenoord en de spelers die wel aanwezig zijn. "Natuurlijk ben je er mee bezig. Ik, de spelers, eigenlijk iedereen. Maar de focus ligt gewoon op Feyenoord. Tegen die club is er in ieder geval geen nieuwe speler bij."



De Willem II-trainer weet dat hij ook niet de enige is die zijn selectie nog niet rond heeft. "Als je kijkt hoe de markt ook nog bezig is. Ook clubs als Ajax of PSV zijn druk bezig. Feyenoord is wel een club waar het rustig is. Net als bij Utrecht en Vitesse, daar is het ook relatief rustig. Het is geen toeval dat die ploegen goed presteren."



'Niet alles geloven'

Henk Veerman wordt al enige tijd in verband gebracht met Willem II. De Tricolores zouden ruim acht ton willen betalen voor de spits van sc Heerenveen. "Je moet niet alles geloven. Ik heb geen idee hoe duur hij is, maar dat bedrag klopt niet."



De interesse voor Veerman wil niet zeggen dat Van de Looi ontevreden is over Fran Sol. "Hij heeft een lastige voorbereiding gehad, mede door een operatie. Maar hij staat op één goal en heeft het goed gedaan. Maar je kunt niet met elf man en één spits de competitie in. En je probeert je te versterken. Niet alleen in de breedte, als het kan ook met spelers die er meteen staan. Maar het is veel te voorbarig om over Veerman te praten."



Nooit gewonnen bij Feyenoord

Erwin van de Looi won als trainer van 22 teams in de eredivisie, de enige ploeg waar hij nog geen zege tegen boekte is Feyenoord. "Tot vorig jaar had ik als trainer ook nooit van Ajax gewonnen, dat lukte toen wel. Nu hopelijk tegen Feyenoord, een sterke en mooie ploeg. Niet voor niets kampioen geworden."