Suzuki helpt Dion na diefstal motor

BREDA - Zijn eigen motor is total loss verklaard, maar toch rijdt Dion uit Breda vrijdagmiddag op een Suzuki V-Strom 650 naar het noorden van het land. Suzuki Nederland las het verhaal van Dion en gaf hem twee weken lang een leenmotor cadeau.

Dion werd op 14 augustus beroofd van zijn eigen motor toen hij een andere motorrijder met ‘pech’ wilde helpen. Dion stapte van zijn motor af, liep naar de andere motorrijder toe om te helpen en hoorde toen dat zijn eigen motor gestart werd door een andere man.



Voor Dion het in de gaten had, was de dief weggereden op zijn Suzuki. Ook de motorrijder die hij wilde helpen, reed vervolgens snel weg. Dion vertelde kort na de ordinaire diefstal dat hij ‘de eerste tien seconden niet wist van hem overkwam.’ Z'n motor werd drie kwartier later terug gevonden. Gedumpt, zwaar beschadigd en op zijn kant.

Wow

Suzuki Nederland las dit verhaal en bood hem een leenmotor aan. “Ik was echt verrast. Ik had echt zoiets van ‘wow’. Ik ben heel blij dat Suzuki dit heeft geregeld voor me”, vertelt Dion. “De motor rijdt ook echt fantastisch. Het is ook een Suzuki V-Strom 650, maar uit 2016. Die van mij kwam uit 2008.”

De leenmotor verzacht de pijn over zijn eigen motor enigszins. “Die is door de verzekering total loss verklaard. De reparatiekosten waren hoger dan de dagwaarde. Ik kijk nu rustig verder naar een ander. Het wordt in ieder geval een tourmotor.”