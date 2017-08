Mijke is klaar om te shinen op Brabantsedag in deels zelfgebouwde wagen

HEEZE - Mijke van de Molengraft is alvast aan het oefenen met glimlachen en zwaaien. Ze doet zondag mee aan de optocht van de Brabantsedag in Heeze. Maar ze is niet alleen op de wagen te vinden, ze heeft ook helpen bouwen. Bouwgroep Lambrekvrienden kreeg dit jaar hulp van zestien mensen met het syndroom van Down.

Mijke werkte vrijdag nog aan de wagen. Die zit eruit als een soort schommels met zijspanmotoren eraan. Ze was druk met schilderwerk. “Want het moet natuurlijk wel een mooie wagen worden”, vertelt ze.



De Lambrekvrienden is een motor en automobielclub. Niet alle leden zaten te springen om mensen met het syndroom van Down aan hun wagen mee te laten bouwen. Maar uiteindelijk hebben ze er absoluut geen spijt van.



'Was fantastisch'

“Vanaf het moment dat ze een voet in de bouwtent zetten, is het gewoon fantastisch geweest. We hebben zo’n leuke bouwperiode gehad”, zegt ontwerper Stijn van Meerwijk. “Ze doen niet alleen mee aan de optocht. Ze krijgen nu ook het hele proces mee. Het gevoel dat wij als wagenbouwers hebben, beleven zij nu vanaf de eerste minuut met ons mee”, vindt Demi Sperber.



