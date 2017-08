Volg hier LIVE de wedstrijden van de Brabantse clubs in de Jupiler League

EINDHOVEN - Een volledige speelronde in de Jupiler League vrijdagavond. Er is één volledig Brabants duel: Helmond Sport-PSV. FC Oss, op doelsaldo de nummer twee na de eerste speelronde, ontvangt FC Volendam.

Helmond Sport-Jong PSV

Een derby op het tweede niveau van Nederland. Helmond Sport ontvangt in eigen huis Jong PSV. De twee ploegen staan na het openingsduel allebei op een punt. De thuisploeg speelde vorige week gelijk tegen FC Volendam (2-2), Jong PSV speelde in eigen huis met 2-2 gelijk tegen De Graafschap.



FC Oss-FC Volendam

Fortuna Sittard won vorige week met 5-1 van FC Dordrecht, door die ruime overwinning is het koploper. FC Oss staat tweede, op doelsaldo. In de eerste wedstrijd won het met 0-3 op bezoek bij Jong FC Utrecht. Vrijdag is de eerste thuiswedstrijd van het seizoen, tegen FC Volendam.



Jong AZ-RKC Waalwijk

Het tweede team van AZ won de openingswedstrijd van FC Den Bosch (1-3), nu ontvangt de ploeg uit Alkmaar RKC Waalwijk. De ploeg van trainer Peter van den Berg verloor de eerste wedstrijd met 0-2 van FC Emmen.



Zeker is dat bij FC Den Bosch na de 1-3 nederlaag tegen Jong AZ een andere keeper op doel staat. Trainer Wil Boessen heeft Kees Heemskerk echter niet gepasseerd, de goalie raakte geblesseerd op de training. Almere City verloor net als Den Bosch het eerste duel met 1-3, tegenstander was NEC.FC Eindhoven gaat na het 2-2 gelijkspel tegen SC Telstar in Emmen op zoek naar de eerste zege van het seizoen. De laatste keer dat de Eindhovenaren wonnen op bezoek bij Emmen was in 2012.