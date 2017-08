Mink van der Weerden zet Oranje op goede spoor, hockeymannen bereiken EK-finale

AMSTERDAM - De Nederlandse hockeymannen hebben de finale van het EK bereikt. Vrijdagavond werd Engeland in de halve finale verslagen, de ploeg van Max Caldas won met 3-1.

Mink van der Weerden zette Nederland op het goede spoor. De hockeyer uit Someren bracht de stand na 21 minuten op 1-0. Een corner werd niet goed gestopt door Billy Bakker. Van der Weerden kreeg de bal op zijn voorhand, het schot dat volgde werd geblokt. De bal kwam voor zijn backhand, zonder twijfel schoot hij vervolgens raak.



Via twee doelpunten van Mirco Pruyser liep Oranje uit naar een 3-0 voorsprong. Mark Gleghorne deed kort voor het einde van het derde kwart nog iets terug, maar verder dan een eretreffer kwamen de Engelsen niet.Door de 3-1 zege staat Oranje in de finale, zondag wacht Belgiƫ. Het is een kans voor revanche, in de groepsfase ging Nederland hard onderuit tegen de Belgen (5-0).Vrijdagavond nam de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond afscheid van zes voormalig internationals, waaronder Rogier Hofman (Vught), Marcel Balkenstein (Geldrop) en Tim Jenniskens (Tilburg).