Meisje (16) vermist in bossen bij Alphen, politie kamt gebied uit

ALPHEN - In de bossen tussen Alphen, Gilze en Chaam wordt druk gezocht naar een meisje van 16 jaar. De politie is met meerdere auto’s en een politiehelikopter aan het zoeken in het gebied.

Het meisje is sinds 12 uur vrijdagmiddag vermist. De politie zoekt haar in de omgeving van de Maastrichtsebaan in Alphen, vlak in de buurt van recreatieplas 't Zand. Agenten lopen de verschillende bospaden af en zoeken met zaklampen naar het meisje.





Het meisje heeft halflang zwart krullend haar en ze draagt een bril. Toen ze verdween had ze een spijkerbroek aan, blauwe schoenen en een grijs vest. Ook had ze een rugzak bij zich.