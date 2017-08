Vermist meisje terecht, gevonden langs weg in bos

TILBURG - Het 16-jarige meisje dat sinds vrijdagmiddag werd vermist, is terecht. Ze werd zaterdagochtend rond halfzeven door een voorbijganger gezien langs een weg in een bos.

Ze is onderzocht door ambulancepersoneel en daarna bij haar ouders in Tilburg afgezet.



Het meisje verdween vrijdagmiddag rond twaalf uur. De politie kamde op zoek naar het meisje onder meer met een politiehelikopter een bosgebied tussen Alphen, Gilze en Chaam uit.



Later meer.