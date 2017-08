Argentijnse media schrijven 'scheermes' naar PSV, club houdt lippen stijf op elkaar

EINDHOVEN - Volgens Argentijnse media is José Luis Gomez in beeld als nieuwe rechtsback van PSV. Hij zou de opvolger moeten worden van Santiago Arias, die in verband wordt gebracht met het Engelse Swansea.

Gomez staat onder contract bij het Argentijnse Lanús en is eenmalig international.



Bod

Volgens het Argentijnse Tyc Sports zou PSV een eerste bod gedaan hebben op de verdediger, maar is dat afgewezen. Een woordvoerster van PSV wil het bericht niet bevestigen of ontkennen. Ze laat weten dat de Eindhovense voetbalclub ‘niet reageert op transfergeruchten’.



Gomez heeft zich geblesseerd afgemeld voor de wedstrijd die Lanús dit weekend speelt tegen Talleres Córdoba. Of dit te te maken heeft met een aanstaande transfer is niet duidelijk.