Max van der Pas vecht voor overleden vriend: 'Denk dat dit net de extra power gaf'

HAMBURG - Max van der Pas heeft zijn eerste wedstrijd tijdens het WK boksen vrijdag gewonnen. Hij versloeg Lester Martinez uit Honduras, na een 'zware pot'.

"Het was vanaf de eerste ronde een knalpartij", vertelt Van der Pas. "Er waren over en weer veel acties. De eerste ronde was ik dominant en kon ik duidelijk scoren. In de tweede ronde ging het over en weer maar had ik nog de controle. In de derde ronde kwam mijn tegenstander echter sterk terug. Die ronde was voor hem. Ik moest echt alles geven."



Overlijden

De voorbereiding op dit toernooi was zwaar voor de bokser uit Elsendorp. Vorige week overleed zijn beste vriend. "Ik wil voor hem boksen dit toernooi. Ik denk dat dit net de extra power gaf om te winnen vrijdag."



Zondag komt Van der Pas weer in actie. In de tweede ronde treft hij zondag de geplaatste Azerbeidjaan Kamran Shakhsuvarly.