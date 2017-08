ZLTO sleept provincie dan toch voor de rechter om stallenbesluit: 'Praten helpt niet meer'

EINDHOVEN - Het zat er al weken aan te komen, maar nu voegt boerenorganisatie ZLTO de daad bij het woord. Ze stapt naar de rechter om de nieuwe milieumaatregelen van de provincie aan te vechten. De boerenorganisatie verwacht dat er begin oktober een uitspraak ligt.

In de nacht van 7 op 8 juli namen Provinciale Staten een pakket maatregelen aan. Daarin staat onder meer in dat stallen al in 2022 milieuvriendelijk moeten zijn. Eerder was 2028 afgesproken. Dit tot grote woedde van de agrarische sector. Honderden boeren verzamelden zich eerder voor het provinciehuis om te protesteren.



Onrealistisch

"De plannen zijn totaal onrealistisch. Dit gaat alle bedrijven raken, duizenden zullen dit niet overleven. Het gaat zorgen voor een totale leegloop van onze sector", zegt Janus Scheepers, bestuurslid van de ZLTO. "Het is jammer dat we nu naar de rechter moeten, praten helpt niet meer."

De organisatie is twee procedures gestart: een kort geding en een bodemprocedure. Met het kort geding hoopt de ZLTO de vervroegde deadline van 2022 op korte termijn terug te draaien. Uiterlijk begin oktober hoopt Scheepers hierover uitspraak te hebben. "Boeren moeten snel duidelijkheid hebben over hun toekomst."

Meer tijd

“Ook wij willen dat de sector duurzamer wordt”, benadrukt Scheepers. “Duurzaamheid bereik je door te innoveren. Daar is gewoon meer tijd voor nodig. Daar dragen deze maatregelen niet aan bij.”



De provincie komt later met een reactie.