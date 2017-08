Was Jimmy F. een terrorist of spoorde hij ze juist op?

ZEVENBERGEN - De 22-jarige Jimmy F. uit Zevenbergen is momenteel de meest raadselachtige figuur in Nederland. Hij wordt verdacht van een terroristische dreiging in Rotterdam, maar steeds meer media kennen hem een heel andere rol toe. NRC Handelsblad heeft bronnen die zeggen dat Jimmy F. een amateurspion is die thuis achter zijn computer probeerde jihadisten op te sporen.

Jimmy werd midden in de nacht van zijn bed gelicht door een arrestatieteam. Zijn naam dook op tijdens onderzoek van de Spaanse politie. Die stuitte kort na de aanslag in Barcelona op een chat waaraan Jimmy deel nam en waarin hij speculeerde op een aanslag tijdens een concert van Allah-LAS in de Maassilo in Rotterdam.



Jihadisten opsporen

Toen Jimmy in de cel zat heeft een anonieme vriend van hem een brief gestuurd naar de website GeenStijl. Het is niet duidelijk of dat alles dat daarin staat echt is. Die vriend schrijft onder meer dat er op de chatapp Telegram, die wordt gebruikt door onder meer jihadisten, een groep actief is die Syrië General heet. Jimmy zat ook in die groep. De leden zouden juist proberen jihadisten op te sporen en hun namen doorgeven aan veiligheidsdiensten.



Omdat Telegram niet te kraken zou zijn is de chatdienst populair onder jihadisten. Maar juist om die reden proberen de veiligheidsdiensten en journalisten te infiltreren in besloten groepen. Ook particulieren proberen dat.



Amateurspion

NRC Handelsblad claimt bronnen te hebben die het scenario van de amateurspion bevestigen. De krant schrijft dat 'autoriteiten op dit moment ernstig rekening houden' met het feit dat de arrestatie van Jimmy uit Zevenbergen op een misverstand berust.



Jimmy wordt nog vastgehouden, in de loop van volgende week beslist een rechter over zijn lot. Dan zal blijken of hij inderdaad een amateurspion is. In Zevenbergen weten ze al zeker dat de arrestatie van 'hun' Jimmy één groot misverstand is.



LEES OOK: Is Jimmy F. uit Zevenbergen een gewone, blonde student?