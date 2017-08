Harddrugs gevonden in maisveld, link met wilde achtervolging

LIEROP - In een maisveld aan de Middenweg in Lierop heeft de politie donderdag een doos met daarin vermoedelijk MDMA-kristallen gevonden. Dat maakte de politie zaterdag bekend.

De doos lag bij een lege auto. De politie vermoedt dat deze auto eerder op de dag betrokken was bij een wilde achtervolging die rond vijf uur 's middags begon in Helmond.



Man vastgezet

De politie werd gewaarschuwd dat twee auto's in de omgeving van de Indumaweg en de Montgomerystraat opzettelijk tegen elkaar aanreden. Getuigen zouden ook vuurwapens hebben gezien.



De politie startte een grote zoektocht. Op de Lungendonk werd een 33-jarige man uit Dordrecht aangehouden. Een getuige had hem er lopend vandoor zien gaan. Hij is vastgezet.



Politieheli

Rond acht uur 's avonds zagen agenten een van de betrokken auto's bij het maisveld aan de Middenweg. De auto is weggesleept en de drugs die daar gevonden werden, zijn in beslag genomen.



Door de politiehelikopter en hondengeleiders is in de omgeving vervolgens nog gezocht naar de verdachten, maar die werden niet gevonden.



Criminele circuit

De politie vermoedt dat er sprake is van een - mogelijk mislukte- 'ripdeal' in het criminele circuit. Daarbij probeert de ene criminele partij de andere te beroven.



Voor zover bekend zijn er tijdens de achtervolging geen gewonden gevallen. Wel raakte tijdens de achtervolging een geparkeerde bestelbus aan de Scheepsboulevard beschadigd.