Udense pastoor die kluizenaar wordt verkoopt inboedel: 'Ik hou van spannende boeken'

UDEN - Pastoor Theo van Osch uit Uden vertrekt naar Zuid-Frankrijk. Niet voor een zonvakantie, maar om kluizenaar te worden. Zaterdag ging in de pastorie in Uden een deel van zijn bezittingen in de verkoop. Vooral honderden boeken vlogen voor een spotprijs de deur uit.

De pastorie heeft zaterdagmorgen meer weg van een bibliotheek. Stapels boeken verwisselen voor prijzen vanaf 1 euro van eigenaar. "Ik heb echt niet alle boeken gelezen", biecht Theo van Osch eerlijk op: "Veel mensen gaven boeken aan mij, die denken dan, daar kan de pastoor nog wel wat mee". En zo ontstond een gigantische collectie. Niet alleen religieuze boeken. De pastoor is een liefhebber van spannende boeken als thrillers en detectives.



Kluizenaar

Zondag heeft Van Osch zijn laatste mis in Uden. Daarna gaat hij nog op bedevaart in Lourdes. In oktober vertrekt hij naar Zuid-Frankrijk voor een nieuw leven als kluizenaar. Hij ziet dat als een roeping. De pastoor denkt niet dat het leven als kluizenaar eenzaam zal zijn: "Ik ontmoet daar mensen genoeg en neem mijn computertje en telefoontje mee, dus ik hou echt wel contact met de buitenwereld".