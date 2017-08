Elf vluchtelingen in Portugese vrachtwagen op A67: 'Ze zwaaiden met wit vlaggetje uit een rooster'

BLADEL - De politie heeft zaterdag in een vrachtwagen vluchtelingen gevonden, negen volwassenen en twee kinderen. De vrachtwagen kwam uit Portugal en was op weg naar Engeland. Volgens de eerste aanwijzingen zouden de verstekelingen uit Irak en Iran komen.

De vrachtwagen was geladen met mango’s. Volgens de Portugese chauffeur en zijn vrouw, die met hem mee reed, was de vrachtwagen in Portugal geladen. De chauffeur maakte afgelopen nacht een stop in Frankrijk. Hij stelde toen vast dat het zegel van de vrachtwagen nog intact was.



Wit vlaggetje

Zaterdagmorgen op de A67, ter hoogte van Bladel, seinde een automobilist de chauffeur dat er iets vreemds aan de hand was. De chauffeur zette zijn truck op parkeerplaats ’t Goor bij het tankstation stil. Daar zag hij dat iemand met een wit vlaggetje uit een rooster zwaaide.



De politie werd gebeld en die opende de vrachtwagen. Daar bleken behalve mango’s ook verstekelingen aan boord te zijn.



Nog meer vluchtelingen?

De politie heeft de verstekelingen, de vrachtwagen, de chauffeur en zijn vrouw meegenomen naar het hoofdbureau in Eindhoven. Daar wordt gekeken of er achter al die dozen met mango’s nog meer mensen zitten.



Volgens een politieman, die ter plaatse was, hebben de verstekelingen gezegd dat ze uit Irak en Iran waren gevlucht. Ambulancepersoneel heeft de vluchtelingen onderzocht.