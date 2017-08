Geweigerde cafébezoekers meppen portier met barkruk

EINDHOVEN - Een portier is woensdagnacht met een barkruk geslagen op het Stratumseind in Eindhoven. De andere uitsmijter kreeg klappen in zijn gezicht. De politie maakte de mishandeling zaterdag bekend.

Een groep jongeren ging door het lint nadat ze door de portiers waren geweigerd bij een kroeg. De uitsmijters werden mishandeld waarna de daders vluchtten.



Nog een agressieveling

Agenten wisten de jongens korte tijd later te arresteren. Een derde jongen probeerde de aanhouding te belemmeren. Hij sloeg een agent tegen zijn rug.

Ook hij is door de politie opgepakt.