Bouwers Brabantsedag Heeze bezig met de laatste loodjes, zondag live bij Omroep Brabant

HEEZE - Maandenlang is er keihard gewerkt in heeze, want iedereen wil de mooiste wagen van de Brabantsedag hebben. Zondag trekt de cultuurhistorische optocht voor de 60ste keer door de straten van Heeze. En dus zijn de bouwers zaterdag druk bezig met de laatste loodjes.

Overal in Heeze hoor je zaterdag het geluid van schuren, hameren en boren. "Dat klopt", zegt Wim Collart, van bouwclub De Rijten. "Het is tenslotte de zaterdag voor de Brabantsedag he?!" En die laatste dag wordt er traditiegetrouw nog flink geklust. Ook bij bouwclub Ietskes Schif. "Wat boren en zagen. Er wordt hier nog hard gewerkt", ziet ook Michael Liebregts van Ietskes Schif.

Parade van Vermaeck

Het thema van dit jaar is Parade van Vermaeck. En dat zorgt voor prachtig versierde wagens. Zo werkt bouwclub Ietskes Schif aan een gigantisch spookhuis, maken de vrienden van De Oude Ambachten een pretpark en bouwt De Rijten een circus. "Bij ons is dat een parade van leedvermaak. We hebben een circus waarin alles mislukt", zegt Wim Collart van De Rijten.



Takelwagen

De wagen van De Oude Ambachten is dit jaar groter dan ooit. Om bij het startpunt te komen moet 'ie door een tunnel onder het spoor door. En dat past niet. Daarom moet de wagen in stukjes door de tunnel en kan hij pas daarna in elkaar gezet worden. Dat is nog een hele klus waar zelfs een takelwagen aan te pas moet komen.



Luc van Kessel van De Oude Ambachten geeft vanaf de wagen fanatiek aanwijzingen. "Een beetje naar beneden...stop maar!" Hij legt uit: "Het belangijkste wat we nu doen is de kroon op de carroussel zetten. Die is zo hoog dat dat niet met een ladder kan. Verder moeten er nog een paar huisjes en bollen geschilderd worden en zo."

Live meekijken

Alle bouwclubs zijn het over een ding eens, de wagens zullen op tijd klaar zijn. Wim Collart van De Rijten: "Zeker, dat is geen issue. Alles is altijd op tijd af."

De optocht van de Brabantse dag is morgen vanaf kwart voor twee live te zien op Omroep Brabant TV.