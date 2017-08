Meer dan 45.000 euro opgehaald tijdens eerste Swim to Fight Cancer Eindhoven

EINDHOVEN - Het was misschien wel de beste inspanning op deze lekkere zomerse dag: zwemmen in het open water. Meer dan honderd zwemmers doken zaterdagmiddag het Eindhovens Kanaal tijdens de eerste editie van Swim to Fight Cancer Eindhoven. Er werd 45.407,81 opgehaald voor stichting Fight Cancer. "Iedereen is heel enthousiast en we kijken terug op een geslaagde dag", zegt Paul van den Heuvel, namens de organisatie.

De sportievelingen gingen om vier uur ter hoogte van DAF het water in en kwamen er twee kilometer later bij het Havenhoofd over de finish. Het doel van Swim to Fight Cancer is om zo veel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar kanker. "Het is nu ruim 45.000 euro en dat bedrag zal de komende tijd nog wel wat oplopen."



In totaal sprongen 108 zwemmers het Eindhovens Kanaal in, iets minder dan de organisatie op had gehoopt. "We wilden eigenlijk 200 deelnemers en daarmee een halve ton ophalen", vertelt Van den Heuvel. "Nu hebben we met minder deelnemers toch bijna dat bedrag. Daar zijn we echt heel erg tevreden mee!."Volgend jaar vindt er in Eindhoven een tweede editie plaats. "En als we dan meer mensen meedoen, zal het bedrag volgend jaar nog hoger zijn. Dus dat belooft wat", verwacht hij. Zondag 17 september is er ook een Swim to Fight Cancer in Den Bosch.