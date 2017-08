Nederlandse hockeyvrouwen pakken Europese titel na 3-0 zege op België

AMSTELVEEN - De Nederlandse hockeysters hebben de Europese titel veroverd. Oranje was in het stampvolle Wagener Stadion in Amstelveen met 3-0 te sterk voor België. Voor de thuisploeg kwamen Carlien Dirkse Van den Heuvel, uit Den Bosch, Kelly Jonker en de Tilburge Ireen van den Assem tot scoren.

Na de magere winst (1-0) in de groepswedstrijd tegen België wist Nederland dat de finale tegen de outsider vooraf nog geen gelopen koers was. Oranje miste in de eerste helft legio kansen. Alleen Dirkse Van den Heuvel kwam uit een schitterende aanval tot scoren (1-0).



Na de pauze bleef België er door de Nederlandse schotloosheid in geloven. In het laatste kwart zorgde Jonker van dichtbij voor de bevrijdende 2-0. Van den Assem benutte in de laatste minuut nog een strafbal: 3-0.Voor Nederland was het de negende Europese titel bij de dertiende editie van het EK. Twee jaar geleden verloor Oranje in Londen in de finale van Engeland, dat in Amsterdam met brons genoegen moest nemen. België debuteerde in de EK-finale en veroverde met zilver de eerste EK-medaille ooit.