Loting voor KNVB Beker: gunstige tegenstanders voor PSV, Willem II en NAC

EINDHOVEN - Er is zaterdagavond geloot voor de eerste ronde van de KNVB Beker. Dit jaar doen tien Brabantse clubs mee in het hoofdtoernooi. De drie eredivisie clubs lijken een guntige loting te hebben: PSV, Willem II en NAC Breda nemen het alledrie op tegen een amateurclub

Ook FC Den Bosch, Willem II en FC Eindhoven hebben een op papier makkelijkere tegenstander uit de amateurdivisies. Lastiger is het voor FC Oss dat het opneemt tegen Almere City FC. Datzelfde geldt ook Helmond Sport dat SC Cambuur op bezoek krijgt. RKC moet flink aan de bak tegen eredivisionist Sparta Rotterdam.



Bij de Brabantse amateurs gaat Blauw Geel'38/JUMBO het thuis nog lastig krijgen. De club uit Veghel neemt het thuis op tegen VVV Venlo, dat dit seizoen weer in de eredivisie voetbalt. De Kozakken Boys ontvangen in Werkendam de voetballers van De Graafschap.



De wedstrijden worden gespeeld op worden gespeeld op dinsdag 19, woensdag 20 en donderdag 21 september. Het is nu nog niet bekend welke wedstrijd op welke dag is.



Overzicht van de wedstrijden:

Blauw Geel'38/JUMBO - VVV Venlo

Achilles'29 - NAC Breda

FC Oss - Almere City FC

Helmond Sport - SC Cambuur

SDC Putten - PSV

Zwaluwen - FC Den Bosch

RKC Waalwijk - Sparta Rotterdam

Kozakken Boys - De Graafschap

CSV Apeldoorn - Willem II

Sparta Nijkerk - FC Eindhoven