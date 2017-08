Yuri van Gelder mist WK-limiet na val bij afsprong

DEN BOSCH - Yuri van Gelder kan het WK turnen in het Canadese Montreal in oktober nagenoeg vergeten. De ringenspecialist maakte zaterdag tijdens de kwalificatiewedstrijden in Den Bosch een val bij de afsprong.

Het leverde de 34-jarige Waalwijker een score op van 14,225, terwijl de WK-limiet is gesteld op 14,983. De kans dat bondscoach Bram van Bokhoven Van Gelder alsnog meeneemt, is gering. "Ik zal redenen moeten verzinnen als ik hem opneem in de selectie terwijl hij die limiet niet heeft gehaald", liet Van Bokhoven eerder al

doorschemeren.



Zaterdag was de laatste kans voor Van Gelder om Van Bokhoven, die hem vorig jaar tijdens de Olympische Spelen van Rio naar huis stuurde, te overtuigen. De wereldkampioen van 2005 meldde zich af voor het eerste kwalificatiemoment van vorige week, omdat hij er naar eigen zeggen nog niet klaar voor was.



Van Gelder ontbrak al in de voorlopige WK-selectie van negen namen die Van Bokhove in juli bekendmaakte.



Tijdens de kwalificatiewedstrijden in Zwijndrecht en Den Bosch haalden Epke Zonderland (brug, rekstok), Bart Deurloo (vloer, rek), Bram Verhofstad (vloer), Boudewijn de Vries (voltige), Casimir Schmidt (vloer) en Frank Rijken (rek) WK-limieten. Het is aannemelijk dat Van Bokhoven, die volgende week zijn definitieve selectie opneemt,

dit zestal opneemt.