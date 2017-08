Anneke Grönloh neemt afscheid in Weert

WEERT - Anneke Grönloh trad zaterdagavond voor de allerlaatste keer op, tijdens het evenement De Nacht van Johnny Hoes in Weert. Ze neemt afscheid vanwege gezondheidsproblemen.

Vorig jaar kreeg Grönloh - die opgroeide in Eindhoven - een longembolie. Sindsdien trad de zangeres van 75 op met een zuurstofslang.



Brandend zand

Grönloh wilde in Weert afscheid nemen omdat Johnny Hoes een van haar bekendste hits schreef, 'Brandend zand'. De avond was georganiseerd omdat hij honderd jaar geleden werd geboren.



Anneke Grönloh had in de jaren zestig verschillende grote hits. Behalve met 'Brandend zand' bijvoorbeeld ook 'Paradiso' en 'Nina Bobo', waarvan wereldwijd zeven miljoen exemplaren werden verkocht. In haar zestig jaar durende carrière verkocht ze in totaal meer dan dertig miljoen platen.



Indonesië

Grönloh was behalve in Nederland en Duitsland ook zeer populair in Oost-Azië, onder meer in haar geboorteland Indonesië, Singapore, Maleisië en Japan.