'We mogen WK niet missen', Brabantse Oranje-fans fietsen van Breda naar Parijs

BREDA - Een twintigtal supporters van het Nederlands elftal zijn zondagmorgen in alle vroegte op de fiets vanuit Breda vertrokken naar Parijs. De fans gaan Oranje steunen in de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk. "We hebben geen officiële finish op de Champs-Élysées, maar we proberen er wel te komen."

De Grote Markt in hartje Breda is om 6.30 uur vrijwel verlaten. Slechts de schoonmaakploeg van de gemeente is aanwezig om het afval van de nog maar pas afgelopen stapnacht op te ruimen. Uit een openstaand raam klinken nog wat klanken van een after-party. "Liever te dik in de kist, dan een feestje gemist", is de boodschap.



Dan komt vanuit hotel De Klok de ene na de andere in het oranje gehulde sportieveling. Opgewekt en vol energie, zo'n twintigtal Oranje-supporters gaan vanuit Breda naar Parijs fietsen."Ongeveer derde van onze groep komt uit Brabant", zegt organisator Jacco Buisman uit Oosterhout. "Dan is het prachtig om vanuit deze prachtige stad naar Parijs, naar de Eiffeltoren te fietsen. We hebben daar geen officiële finish geregeld, maar dat doen we dan wel onofficieel."Het Nederlands elftal speelt donderdag in Parijs een cruciale wedstrijd tegen Frankrijk met het oog op de kwalificatie voor het WK."We hebben het EK al gemist en het WK mogen we niet missen", zegt Buisman over de beweegreden on naar Parijs te fietsen. "We denken dat het Nederlands elftal wel wat extra steun kan gebruiken, dus we hopen ze op deze manier een hart onder de riem te steken.""We hopen dinsdag aanwezig te zijn, zodat we Oranje daar woensdag op kunnen vangen. Het is ongeveer 450 kilometer en dat doen we in drie etappes. We willen duidelijk maken dat het niet makkelijk zal zijn, maar dat we het wel met elkaar gaan redden", aldus Jacco Buisman.Dan draait de bekende oranje dubbeldekker de Grote Markt op en verzamelen de fietsers zich achter die bus. De Nederlandse vlag zwaait en weg zijn de voetbalfans. Op naar Parijs, op naar een overwinning voor het Nederlands elftal.