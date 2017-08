Brand op schip op de Maas in Sambeek onder controle

SAMBEEK - Door brand op een schip op de Maas bij Sambeek is zondagmorgen het scheepvaartverkeer korte tijd gestremd geweest. De brandweer uit Boxmeer en Vierlingsbeek hebben het vuur geblust.

Volgens de brandweer is het vuur ontstaan in één van de ruimtes in het schip. Het is nu nog te heet om daar naar binnen te gaan, dus kan de oorzaak ook nog niet onderzocht worden.



Kolken

Er zijn geen slachtoffers gevallen. Het schip ligt voor de ingang van de sluis in Sambeek. Normaal kunnen daar drie kolken gebruikt worden, nu nog maar één. Zo gauw de brandweer klaar is, is de sluis weer helemaal te gebruiken.